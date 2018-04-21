20 Haziran’a yetişecek

Antalya'da, heyelan nedeniyle çöken Kumluca-Kemer karayolunda hummalı çalışmalar sürüyor. Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Kumluca'da D-400 Karayolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle devam eden yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Çobanoğlu, heyelanlı bölgenin 20 noktasında sondaj çalışması yapıldığını belirterek, çalışmaların 20 Haziran'a kadar tamamlanarak yolun trafiğe açılacağını müjdeledi.

TARİH ERKENE ÇEKİLMELİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise yol yapım çalışmalarının 24 saat devam etmesi gerektiğini vurguladı. Vali Karaloğlu, "Karayolu bölge trafiğinin sağlanması adına çok önemli bir güzergahta. Çalışmalar daha da hızlandırılarak bitirilmesi süresi 20 Haziran'dan da erken bir tarihte çekilmeli" dedi.

GEÇİCİ YOL AÇIK TUTULUYOR

Antalya-Kumluca karayolunun 100 metrelik kısmında Şubat ayında heyelan nedeniyle çökme meydana gelmiş ve trafik Yazır Mahallesi içinden geçen alternatif yoldan verilmeye başlanmıştı. Alternatif yoldan küçük araçların geçişine izin verilirken ağır tonajlı ve uzun araçlar Belen, Adrasan ve Olympos üzerinden geçen yola yönlendiriliyor.