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Annelerin kahvaltısı

Anneleri kahvaltıda bir araya geldi. Sosyal medyada oluşturulan sayfada 64 bin üyeye ulaşan grup, çocukları ile unutulmaz bir gün geçirdi

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Annelerin kahvaltısı

Antalya'da 3 yıl önce Pelin Delioğlu tarafından kurulan ' Anneleri' isimli grubun sosyal medyada oluşturduğu sayfa 64 bin üyeye ulaştı. Antalya'da yaşayan ev kadınlarını bir araya getirmek için kurulan 'Antalya Anneleri'nin üyeleri Atatürk Parkı'ndaki Keyfi Alem'de buluştu. Sabah kahvaltısında güzel havayı da fırsat bilen ev hanımları çocukları ile birlikte etkinliğe akın etti. Çocuklar palyaço eşliğinde gönüllerince eğlenirken, sayfanın üyeleri de hem tanışma hem de bol bol sohbet etme imkanı buldu. Bu güne kadar bir çok sosyal sorumluluk projesi içinde yer aldıklarını söyleyen Delioğlu, kurduğu grup sayesinde ihtiyacı olanlara imkan sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Gruba destek sağlayan Nihal Kara, Canan Aslan, Hafize Göçmez ve Burçin Bilecen'e teşekkür plaketi verildi.

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Annelerin kahvaltısı
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