Askere sürpriz kına

TED Antalya Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Bertuğ Yılmaz, Mayıs ayında gerçekleştireceği askerlik görevi öncesi öğretmen arkadaşları ile bir araya geldi. Leman Kültür'de gerçekleştirilen buluşmada arkadaşları Bertuğ Yılmaz için sürpriz asker kınası organize etti. Etkinlik karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yılmaz, özel organizasyon için arkadaşlarına teşekkür etti. Kına merasiminin ardından Bertuğ Yılmlaz'ı havaya kaldıran meslektaşları, "En büyük asker bizim asker" sloganıyla tempo tuttu.

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