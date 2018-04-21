Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Askere sürpriz kına

Askere sürpriz kına

TED Koleji öğretmenleri, meslektaşları Bertuğ Yılmaz için Leman Kültür’de sürpriz kına gecesi düzenledi

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Askere sürpriz kına

TED Antalya Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Bertuğ Yılmaz, Mayıs ayında gerçekleştireceği askerlik görevi öncesi öğretmen arkadaşları ile bir araya geldi. Leman Kültür'de gerçekleştirilen buluşmada arkadaşları Bertuğ Yılmaz için sürpriz asker kınası organize etti. Etkinlik karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yılmaz, özel organizasyon için arkadaşlarına teşekkür etti. Kına merasiminin ardından Bertuğ Yılmlaz'ı havaya kaldıran meslektaşları, "En büyük asker bizim asker" sloganıyla tempo tuttu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Askere sürpriz kına
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN