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Çocuklar için çok özel fuar

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Çocuklar için çok özel fuar

Antalya Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Mutlu Çocuk Fuarı' kapılarını ziyarete açtı. İçerisinde çocuk atölyeleri, sergi alanları ve çocuklar için birçok etkinliği barındıran fuar, 24 Nisan tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

ÇOCUKLARI DÜŞÜNDÜK
Açılışta konuşan Belediye Başkanı , "Çeyrek asırdır bizi seven, seçen ve destek olan herkese minnet borçluyum. Geride bıraktığımız yıllarda en çok çocukları düşündük ve onlar için projeler yaptık" dedi. Belediye olarak Türkiye'de ve 'da olmayanları yaptıklarını belirten Böcek, "23 Nisan gibi önemli bir bayramı 'Kutlu Çocuklarla Mutlu Geleceğe' sloganıyla kutluyoruz" dedi. Son üç yıldır çok önemli bir fuar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Böcek, "55 katılımcı, 37 yayınevi ve kıymetli akademisyenlerle çocuklarımızı dolu dolu eğlence alanları bekliyor" dedi.

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