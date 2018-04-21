Fileler golle dolduruldu

Antalya Kepez Belediyesi'nin SABAH Akdeniz'in medya sponsorluğunda gerçekleştirdiği Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası'nda 4'üncü gün geride kaldı. Ortaokul öğrencilerinin yeteneklerini göstermeye çalıştığı turnuvada dün 26 maç oynandı. Deneyimli antrenörlerin tek tek izlediği maçlarda gelecek vadeden gençler lisans çıkartılarak Türk futboluna kazandırılacak.

26 MAÇTA 83 GOL

5 bine yakın öğrencinin toplam 638 maç oynayacağı turnuvanın 4'üncü gününde, 0-0 biten tek maç, Turgut Reis Ortaoukulu 6-L sınıfı ile Göçerler Şehit C. Yalın İHO 6-B sınıfı arasındaki karşılaşma oldu. En gollü karşılaşmalarda ise Altınova Ortaoukulu 6-E sınıfı, Varsak Ortaokulu 6-A sınıfını 4-3 yenerken, Altınova Ortaokulu 6-C sınıfı, Varsak Ortaokulu 6-E sınıfını 7-0 mağlup etti. Bu skor aynı zamanda günün en farklı galibiyeti oldu. Turnuvanın 4'üncü gününde 26 maçta toplam 83 gol atıldı.