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Kamyon alev aldı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Kamyon alev aldı

Antalya'da, seyir halindeki kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Olay, Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Acar yönetimindeki 07 FVY 87 plakalı kamyonun şoför bölümünde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kamyonu yol kenarına park eden sürücü Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kamyonda büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücü İsmail Acar ise alevleri söndürmeye çalışırken, sol kolundan hafif yaralandı.

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Kamyon alev aldı
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