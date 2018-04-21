Koca kamyonu görmedi

Antalya-Seydişehir yolunda, sürücüsünün dinlenme tesisine girmek üzere yavaşladığı tıra çarpan motosikletli Kemal Özmen yaralandı.

YOLDAN GEÇENLER YARDIM ETTİ

Antalya'dan Nevşehir'e giden Kemal Özmen yönetimindeki 07 EYL 37 plakalı motosiklet, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan Önder Çapur'un kullandığı 50 FD 165 plakalı tıra çarptı. Kazada başından ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü Özmen'e, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tır sürücüsü Önder Çapur ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.