Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Koca kamyonu görmedi

Koca kamyonu görmedi

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Koca kamyonu görmedi

Antalya-Seydişehir yolunda, sürücüsünün dinlenme tesisine girmek üzere yavaşladığı tıra çarpan motosikletli Kemal Özmen yaralandı.

YOLDAN GEÇENLER YARDIM ETTİ
'dan 'e giden Kemal Özmen yönetimindeki 07 EYL 37 plakalı motosiklet, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan Önder Çapur'un kullandığı 50 FD 165 plakalı tıra çarptı. Kazada başından ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü Özmen'e, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tır sürücüsü Önder Çapur ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koca kamyonu görmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN