Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > PO’nun usta buluşması

PO’nun usta buluşması

Giriş Tarihi: 21.4.2018
PO’nun usta buluşması

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, Antalya'da düzenlenen 'Maxima- Usta Yemekleri' ile ürünlerini zirvede tutan distribütörleri, sanayi sitelerindeki işyerleri ve otomobil özel servislerinin sahipleri ile bir araya geldi. İki ayda 42 ilde 48 noktayı kapsayacak ve toplamda 5 bin 500 kişiye ulaşacak olan buluşmalarda, ustalar Maxima yağları üzerine detaylı bilgi alma imkanı yakalayacak. Akra Barut Otel'de gerçekleştirilen 'Maxima- Usta Yemekleri'nde konuşan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Pazarlama Müdürü İbrahim Başa, 'nin alanında en gelişmiş laboratuvarına ev sahipliği yapan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) sayesinde yüksek Ar-Ge gücüne sahip olduklarına dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PO’nun usta buluşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN