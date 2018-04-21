PO’nun usta buluşması

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, Antalya'da düzenlenen 'Maxima- Usta Yemekleri' ile ürünlerini zirvede tutan distribütörleri, sanayi sitelerindeki işyerleri ve otomobil özel servislerinin sahipleri ile bir araya geldi. İki ayda 42 ilde 48 noktayı kapsayacak ve toplamda 5 bin 500 kişiye ulaşacak olan buluşmalarda, ustalar Maxima yağları üzerine detaylı bilgi alma imkanı yakalayacak. Akra Barut Otel'de gerçekleştirilen 'Maxima- Usta Yemekleri'nde konuşan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Pazarlama Müdürü İbrahim Başa, Türkiye'nin alanında en gelişmiş laboratuvarına ev sahipliği yapan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) sayesinde yüksek Ar-Ge gücüne sahip olduklarına dikkat çekti.

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