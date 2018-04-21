Raylıda start verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Mart Salı günü 696 milyon 831 bin TL'ye ihalesi gerçekleştirilen Varsak-Zerdalilik arasındaki 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nin yapım sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

ALGILAYAMADILAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın hak ettiği hizmetlere yeni bir halka eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Birçok büyük projeyi tek tek hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Türel, "Biz bu projelerimizden bahsederken siyasi rakiplerimiz algılamakta dahi yetersiz kalıyorlar, bizi hayalperestlikle itham ediyorlardı. Ama biz icraat ekibi olduğumuzu gösterdik" dedi. 3. Raylı Sistemin halkın bilgisine, daha sonra da onayına sunulduğunu vurgulayan Başkan Türel, halk oylamasında yüzde 98 evet oyu kullanıldığını hatırlattı. Başkan Türel, "İlk etapta Varsak-Otogar hattına kadar mevcut sisteme bağlantı sağlanacak. Aralık ayı sonu gibi bu hattı devreye sokmayı planlıyoruz. 2019 seçimlerinden önce de üniversite önüne kadar olan hattı tamamlayacağız" dedi.

39 İSTASYON VAR

Kepez Varsak'tan başlayıp, Muratpaşa Meltem'de Eğitim Araştırma Hastanesi önünden nostaljik tramvay hattı ile birleşecek 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon yer alacak.