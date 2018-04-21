Rektör hesap veriyor

Antalya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü İsrafil Kurtcephe hakim karşısına çıktı. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kurtcephe, üniversitedeki FETÖ'cü olduğu söylenen isimleri teker teker gönderdiğini kaydetti.

TERCİH HAKKIM YOKTU

Kurtcephe, haklarında soruşturma açılan 120 kişiden sadece 41'inin kendi döneminde üniversiteye alındığını söyledi. Bu personellerin rektör olarak olur yazılarını imzaladığını kabul eden Kurtcephe, bunun prosedür gereği olduğunu ve bu konuda bir tercih yapma hakkının bulunmadığını savundu.



İBADETE GEREK YOK

AÜ'de 8 Haziran 2008 ile 13 Kasım 2015 tarihlerinde üniversite rektörlük yapan İsrafil Kurtcephe, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da Hasan Tarık Şen ve Rektör Yardımcısı Abdullah Aziz ile birlikte ziyaret ettiklerini söyledi. Eski AÜ. rektörü İsrafil Kurtcephe, "Yaptığımız ziyarette üniversitedeki bilimsel çalışmaları sordu, ben de anlattım. Ardından 'Sen bu millete büyük hizmetler etmişsin, artık ibadet etmene gerek yok. Allah sana cennetinden ala bir yer ayırmış' dedi. Söylediklerini ciddiye almayarak güldüm" diye konuştu.