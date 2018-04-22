4 milyon çocuğa trafik eğitimi

OPET'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle 5'inci kez düzenlediği 'Trafik Dedektifleri Projesi Yol kullanıcıları Eğitici Eğitimi'nde 155 trafik polisi Antalya
'da bir araya geldi. Katılımcılara teorik ve interaktif eğitim verilen eğitimlerin ardından sertifikalarını alan polis memurları, görev yaptıkları illerde öğrencilere trafik dedektifleri eğitimi vermeye başlayacak. ÇALIŞMALARA DEVAM
OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla projenin hayata geçirildiğini bildirdi. Başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktaran Nurten Öztürk, şunları kaydetti: "2017'de çocukların da olduğu kazalardaki can kayıplarında bir önceki yıla göre yüzde 11,24 yaralı sayısında ise yüzde 0,66 azalma oldu. Geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürme hedefiyle Türkiye
'nin dört bir yanında yürüttüğümüz 'Trafik Dedektifleri Projesi' ile bugüne kadar 4-17 yaş arasındaki yaklaşık 4 milyon çocuk ve gencin yanı sıra dolaylı olarak ailelerine de trafik bilinci aşılamış olduk. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."