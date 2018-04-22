Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > 45 dakikada 3 dorseyi çaldılar

45 dakikada 3 dorseyi çaldılar

Giriş Tarihi: 22.4.2018
45 dakikada 3 dorseyi çaldılar
Antalya'da park halindeki 3 tırın dorsesini 45 dakikada çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Kepez ilçesinde meydana gelen olaylarda hırsızlar, park halinde bulunan 3 tırın dorselerini kısa sürede çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis, hırsızlara ait olduğu tespit edilen tırın plakası ile şüphelilerin Ö.A, A.İ. ve İ.Ö. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Ö.A, A.İ. ve İ.Ö. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
45 dakikada 3 dorseyi çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN