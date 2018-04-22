45 dakikada 3 dorseyi çaldılar

Antalya
'da
park
halindeki 3
tırın dorsesini
45 dakikada
çalan
3 kişi, polis
tarafından
yakalandı.
Kepez ilçesinde
meydana
gelen olaylarda
hırsızlar, park halinde bulunan
3 tırın dorselerini kısa sürede çaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine harekete
geçen ekipler, hırsızları yakalamak
için geniş çaplı araştırma başlattı.
Polis, hırsızlara ait olduğu tespit
edilen tırın plakası ile şüphelilerin
Ö.A, A.İ. ve İ.Ö. olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi
gözaltına aldı. Ö.A, A.İ. ve İ.Ö. ifadelerinin
ardından adliyeye sevk edildi.