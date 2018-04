Adrenalin şovu başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belek turizm merkezindeki The Land Of Legends Thema Park bünyesindeki Chapito Gösteri Merkezi , adrenalin dolu gösterilerine gelecek hafta başlıyor. Antalya 'da sektörel çeşitliliğin artması ve farklı cazibe alanlarının yaratılması amacıyla geçen sezon açılan Chapito Eğlence Çadırı'nda müzik, dans, akrobasi ve adrenalin dolu gösteriler nisan ayının son haftasında başlıyor. 45 dakika süren iki perde olarak planlanan gösteride her biri birbirinden heyecanlı akrobasi ve adrenalin şovları sunuluyor.Gösteri çadırında, Çılgın Küre ve Mad Flying Bikes şovu, adrenalini zirveye çıkaran gösterilerin başında geliyor. 7 akrobatın 5 metre yükseklikte yaptıkları ölüm yürüyüşü gösterisi, trombolin ve Russian Bar şovları izleyenlerin nefesini kesiyor. 4 bin metrekarelik alana kurulan Chapito Gösteri Merkezi, geçen sezon 300 bine yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.