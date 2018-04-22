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Çevreye ‘güzel’ destek

’nde evsel atıklardan yapılan elbiselerin tanıtıldığı defile büyük ilgi çekti. Festivalde minikler damacanalarla ritim konseri verdi

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Çevreye ‘güzel’ destek
Antalya'da tarafından Aktiffelsefe Derneği işbirliği ile düzenlenen 'nde atıklardan yapılan elbiselerin tanıtıldığı defile renkli görüntülere sahne oldu. Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen defilede mankenler su şişesi, ambalaj, gazete, balon, peçete, plastik bardak ve tabak gibi birçok atığın kullanıldığı elbiseleri tanıttı. Defilede bilgisayar klavyesi, kablo ve mause gibi elektronik atıklar da aksesuar olarak kullanıldı.

MİNİKLERDEN KONSER
Tamamen evsel ve çevresel atıklardan oluşan kostümler, özellikle kadınların büyük ilgisini çekti. Çocukların oluşturduğu damacana orkestrasının ritim konseri de festivale renk kattı. Minik çevreciler üç şarkıyı damacana eşliğinde seslendirdi. Konserin finali İzmir Marşı ile yapıldı. Festival, belediye fuayesinde küresel ısınma, enerji, su ve yaşam konulu karikatür sergisinin açılışı ve Grup Sansür ve Grup Peyk konserleriyle devam etti.
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Çevreye ‘güzel’ destek
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