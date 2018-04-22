Çocuklara AKBEM koruması

Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri'nde (AKBEM
) eğitim gören öğrenci sayısı bu yıl 3 bin 583'e ulaştı. Merkezlerde çocuklara eğitim verilirken her türlü kötü alışkanlık ve ortamlardan korunuyor. 13 kurs merkezinde 263 farklı branşta eğitim alan çocuklar geleceğe hazırlanıyor. AKBEM'in tüm ilçelere yayılması son aşamaya geldi. MODERN ŞARTLAR
AKBEM Koordinatörü Hatice Özcan, merkezlerin eğitimin yanı sıra çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan bir yapısı olduğunu belirtti. Özcan, "Modern şartlarda çocukların
okul derslerine yardımcı ve yetenek geliştirici kurslarla onları geleceğe hazırlıyoruz. Yılın her dönemin- de aktif bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Böylelikle tatillerde de öğrencilerin eğitim görmesini sağlıyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıllarda merkezlerde eğitim gören bir çok öğrencinin Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandığını vurgulayan Özcan, öğrencilerin akademik ve sosyal branşlarla kişisel gelişimlerine destek verdiklerini sözlerine ekledi. ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU
AKBEM'in resim kursuna giden 10 yaşındaki Aslı Su İçici, burada bir çok yeni arkadaş edindiğini ve yaptığı resimleri çevresine hediye ettiğini söyledi. Kursa başladıktan kısa bir süre sonra gitar çalmayı öğrendiğini belirten 11 yaşındaki Dilara Onay ise "Aileme ve arkadaşlarıma resital yapıyorum. Çok beğeniyorlar ve ben de mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı. Kurslarda çocukların bireysel problemlerini aşmak amaçlı seminerler düzenleniyor ve rehberlik eğitimi veriliyor. AKBEM'deki öğretmenler de branşlarındaki en iyi isimlerden oluşuyor. AİLELER İLE EL ELE
AKBEM'de 8-14 yaş arası çocukların eğitim gördüğünü söyleyen Özcan, "Bu yıl ilk kez 12'nci sınıf öğrencilerine de kurs veriyoruz. Bunun yüzde 30'u okul dersleri, yüzde 70'i yetenek geliştirici ve sanatsal dersler. İngilizce'den resme, yaratıcı dramadan gitara her türlü ders var. Çocuklar öğrenirken aynı zamanda eğleniyorlar "diye konuştu. Velilerle iletişim halinde olduklarını ifade eden Özcan, çocukların sorunları birlikte aştıklarını söyledi.