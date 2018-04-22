Eğitimde örnek il

Milli
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur
'un Bucak ilçesinde Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen Kitap Fuarı
'nın açılışına katıldı. Fuarın Bucak'taki eğitim kalitesini artıracağını vurgulayan Yılmaz, "Bugün öğretmenin derse 10 dakika geç kaldığından şikayet eden illerin, Türkiye
'nin eğitimdeki ilk üçte yer alan illeri olduğunu görüyoruz. Bu illerin arasında Burdur ve Bucak var" dedi. ANLAMLI ZİYARET Bakan Yılmaz
, açılış sonrası Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti
Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik ile fuarı gezdi. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) Suriye
'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ailesine ziyarette bulundu.