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Eğitimde örnek il

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Eğitimde örnek il
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'un Bucak ilçesinde Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında 'nda düzenlenen Kitap 'nın açılışına katıldı. Fuarın Bucak'taki eğitim kalitesini artıracağını vurgulayan Yılmaz, "Bugün öğretmenin derse 10 dakika geç kaldığından şikayet eden illerin, 'nin eğitimdeki ilk üçte yer alan illeri olduğunu görüyoruz. Bu illerin arasında Burdur ve Bucak var" dedi.

ANLAMLI ZİYARET
, açılış sonrası Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik ile fuarı gezdi. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ailesine ziyarette bulundu.
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Eğitimde örnek il
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