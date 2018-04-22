En özel konuklar

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi eğitim veren kreşlerinden çocukları misafir etti. Türel, makamında ağırladığı çocukları tek tek öperek, 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı. Türel'e kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri takdim eden minikler, neşe kattı. 3 GÜNLÜK ŞENLİĞE DAVET
Çocukların, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını en coşkulu ve güzel şekilde kutlaması için seferber olduklarını söyleyen Türel, tüm çocukları Cam Piramit alanında 3 gün sürecek şenliklere davet etti. Zıp Zıp Park ile Oyuncak Müzesi'nin de 23 Nisan'da ücretsiz olacağını müjdeleyen Türel, Şarampol Caddesi'nde de şenlik yürüyüşü gerçekleştireceklerini kaydetti.