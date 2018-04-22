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Finike’de gençler bilgileri yarıştırdı

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Finike’de gençler bilgileri yarıştırdı
Antalya'nın Finike ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve işbirliğiyle ortaokullar arasında bilgi yarışması düzenlendi. Cumhuriyet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde düzenlenen finale eğitim camiasının yanı sıra Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de katıldı. 5 okul öğrencilerinin katıldığı yarışmada, öğrencilere 20 soru soruldu. Yarışmada, Sancak Ortaokulu 19 doğru ile birinci oldu. Yarışmada dereye giren öğrencilere tarafından madalya ve katılım belgesi verildi.
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Finike’de gençler bilgileri yarıştırdı
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