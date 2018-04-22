Finike’de gençler bilgileri yarıştırdı

Antalya
'nın
Finike ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Sanat Merkezi
işbirliğiyle ortaokullar arasında bilgi yarışması düzenlendi. Cumhuriyet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde düzenlenen finale eğitim camiasının yanı sıra Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de katıldı. 5 okul öğrencilerinin katıldığı yarışmada, öğrencilere 20 soru soruldu. Yarışmada, Sancak Ortaokulu 19 doğru ile birinci oldu. Yarışmada dereye giren öğrencilere Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü
tarafından madalya ve katılım belgesi verildi.