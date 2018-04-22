Hasta yatağında coşku

Antalya
'nın Manavgat Devlet Hastanesi
çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi. MORAL VERDİLER
Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin palyaço kostümleri giyerek çocuklarla ilgilendiği etkinlikte animasyon grubu da balonlarla gösteri gerçekleştirdi. Çocuk servisinde görevli doktorların katkılarıyla alınan hediyeler, çocuklara Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar, Hastane Müdürü Harun Karahan, Başhemşire Fatma Erdoğan ve Çocuk Servisi Hemşiresi Dilek Esen ve palyaçolar tarafından dağıtıldı. Başhekim Çınar, "Güzel, coşkulu bir etkinlik yaptık. Hem bizler hem de çocuklar için moral oldu" dedi.