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Vatandaş yol gösterici

Başkanı , ‘Şehrim 2023 Otobüsü’nden çıkacak sonuç ve taleplerin kendilerine 2023 hedefinde yol gösterici olacağını söyledi

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Vatandaş yol gösterici
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı , Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen 'Şehrim 'nnden çıkan sonuçları takip edeceklerini söyledi. Projeyle ilgili düzenlenen çalıştayda akademisyenler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, iş dünyasıyla, muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Türel, toplumun her kesiminin ile ilgili düşüncelerini hayallerini öğrenebilme noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

YOL HARİTAMIZ OLACAK
AK Parti'nin istişare kanallarını sonuna kadar açık tutan, halkın kanaatlerine en yüksek derecede önem veren, yol haritasını halkın belirlediği bir siyasi parti olduğunun altını çizen Başkan Türel, "O yüzden bu ve benzeri çalışmaları her farklı noktada büyük başarıyla genel merkezimiz yürütüyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu çalışmaların her zaman yanındayız ve içerisindeyiz" dedi.

ANTALYA HAYALLERİ
Şehrim 2023 Projesi'nin yerel yönetimlere çok önemli ışık tutacak bir çalışma olduğunu belirten Türel, "Otobüslerimiz Antalya'nın merkezi noktalarında halkın görüşlerini almak üzere bulunacak. Halkımızın da Antalya ile ilgili hayalleri gelecek düşünceleri mevcut düşünceleri neyse bunları burada dile getirme şansı olacak. Vakti az olan vatandaşlarımız bunları bir not kartı üzerine yazmak suretiyle düşüncelerini bizlerle ve genel merkezimizle paylaşacak" diye konuştu. Türel, sonuçların tarafından bir rapor halinde değerlendirileceğini vurguladı.
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Vatandaş yol gösterici
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