Vatandaş yol gösterici

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen 'Şehrim 2023 Projesi 'nnden çıkan sonuçları takip edeceklerini söyledi. Projeyle ilgili düzenlenen çalıştayda akademisyenler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, iş dünyasıyla, muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Türel, toplumun her kesiminin Antalya ile ilgili düşüncelerini hayallerini öğrenebilme noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.AK Parti'nin istişare kanallarını sonuna kadar açık tutan, halkın kanaatlerine en yüksek derecede önem veren, yol haritasını halkın belirlediği bir siyasi parti olduğunun altını çizen Başkan Türel, "O yüzden bu ve benzeri çalışmaları her farklı noktada büyük başarıyla genel merkezimiz yürütüyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu çalışmaların her zaman yanındayız ve içerisindeyiz" dedi.Şehrim 2023 Projesi'nin yerel yönetimlere çok önemli ışık tutacak bir çalışma olduğunu belirten Türel, "Otobüslerimiz Antalya'nın merkezi noktalarında halkın görüşlerini almak üzere bulunacak. Halkımızın da Antalya ile ilgili hayalleri gelecek düşünceleri mevcut düşünceleri neyse bunları burada dile getirme şansı olacak. Vakti az olan vatandaşlarımız bunları bir not kartı üzerine yazmak suretiyle düşüncelerini bizlerle ve genel merkezimizle paylaşacak" diye konuştu. Türel, sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir rapor halinde değerlendirileceğini vurguladı.