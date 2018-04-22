Veli hayata tutunamadı

Antalya
-Isparta yolunun Karaöz mevkisinde önceki gün akaryakıt tankeri ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu ağır yaralanan bir öğrenci hayatını kaybetti. Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 boş akaryakıt tankeri Karaöz'de Şaban Doğan'ın kullandığı ve içinde ortaokul öğrencilerinin bulunduğu 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarpmış 23 kişi yaralanmıştı. HAYATA TUTUNAMADI Kaza
da yaralanan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Veli Çakır
tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Acı haberin ardından çakır ailesi gözyaşlarına boğuldu. Gözaltına alınan tanker sürücüsü Kepez'in ilk ifadesinde direksiyon başında uyukladığı için kazaya yol açtığını söylediği ileri sürülmüştü.