Yörüklerin renkli göç korteji

Antalya
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Demre ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Demre Yörük Göçü Şenliği'nde, Yörükler temsili göç yaptı. Demre'ye bağlı mahallelerin ve çevre ilçelerin Yörükleri, eski mutfak ve ev eşyaları, eski tarım aletleriyle süsledikleri traktörlerine binerek, develer, atlar, köpekler, keçi sürüleri, at arabalarıyla yürüyüşe geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Mehteran Takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaş yürüyüş yaptı. Yörükler Teke Yöresi halk oyunlarını oynarken, kadınlar ise traktör üstünde yayık yaydı, katmer açtı.