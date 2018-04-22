Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yörüklerin renkli göç korteji

Yörüklerin renkli göç korteji

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Yörüklerin renkli göç korteji
Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Demre Yörük Göçü Şenliği'nde, Yörükler temsili göç yaptı. Demre'ye bağlı mahallelerin ve çevre ilçelerin Yörükleri, eski mutfak ve ev eşyaları, eski tarım aletleriyle süsledikleri traktörlerine binerek, develer, atlar, köpekler, keçi sürüleri, at arabalarıyla yürüyüşe geçti. Mehteran Takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaş yürüyüş yaptı. Yörükler Teke Yöresi halk oyunlarını oynarken, kadınlar ise traktör üstünde yayık yaydı, katmer açtı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yörüklerin renkli göç korteji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN