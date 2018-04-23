‘Antalya Kültür Sanat’ iyi ki var!

Günler ne kadar da hızla geçip gidiyor. Daha dün gibi. Üç yıl önce açılışında bir yazı yazmıştım. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sayın Davut Çetin
, binanın yapılması ile ilgili vizyonlarını oda olarak söyle açıklamıştı: "Milyonlarca yerliyabancı turisti ağırlayan Antalya'mızın, yeni ve farklı cazibe alanlarına, daha canlı bir sosyal ve kültürel yasama ihtiyacı var. Antalya'da 12 ay boyunca hoş vakit geçirilmesine yönelik yeni kültürel mekânların yaratılması, kültür ve sanat etkinliklerinin sayısının ve çeşidinin artırılması kültür turizm
inin gelişimi açısından önem taşıyor. ATSO
zaten Antalya'ya ilk armağanını da 1999 yılında kurduğu Güzel Sanatlar Lisesi ile vermişti. Antalya Kültür Sanat
Merkezi, bu geleneğin bir devamı anlamını da taşıyor. ATSO olarak geçmişten bu yana yeniliklerin öncüsü olduk ve Antalya'nın çağdaş bir kültür-sanat kenti olarak gelişmesine aynı çizgide katkı sağlıyoruz." Açılıştaki bu ilk sözlerin ardından tam üç yıl geçti. Bu nisan ayı içinde Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası (ATSO)'nda yapılan seçim
lerde eski başkan Davut Çetin yerini korudu. Seçim sonrası ilk etkinlik olarak "Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri- Aksu Köy Enstitüsü (1940- 1954)" Sergisi açılışında ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Kültür Sanat'ın son 3 yıldaki yaptığı çalışma ve düzenlenen etkinlerin bir dökümünü yaptı: "Bugüne kadar 10 sergi açılışı yaptık, bugün 11. si için bir aradayız. Bu 10 sergi 32 bin 642 kişi tarafından ziyaret edildi. AKS'de kültürel etkinlikler de düzenliyoruz. 2017 yılında düzenlediğimiz 60 etkinliğe 4802 kişi katıldı. 2018'in ilk 3 ayında 25 etkinlik düzenledik, bunlara 3157 kişi katıldı.Bilinirliğimiz arttıkça katılımcı sayımızın da hızla arttığını görüyoruz.Düzenlediğimiz çocuk atölyelerinden 2016 ve 2017 yıllarında toplam 828 çocuğumuz, 2018 de ise 108 çocuğumuz yararlandı. Toplamda 1000'e yakın çocuğumuza kültür-sanat adına ilham vermiş olduğumuza inanıyorum. DAHA UZUN BİR MESAFE VAR
Toplantı ve sinema salonlarımızı Antalya'nın kullanımına sunduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu vesileyle bizim etkinliklerimiz dışında binamızdan 2280 kişinin yararlandı. Bunların tamamını birlikte değerlendirdiğimizde 43 bin 894 kültür, sanat ve eğitim sevdalısı insanımız bu merkezden doğrudan yararlanmış.Değerli basın mensuplarımızın da desteği ile etkinliklerimizden, eğitimlerimizden, sergilerimizden daha çok insanımızın, gencimizin, çocuğumuzun istifade etmesini diliyoruz. Ancak, bu güzel gelişmelere rağmen Antalya'nın kültür ve sanat şehri olması için önümüzde halen çok uzun bir mesafe olduğu açıktır. Dünyada Viyana gibi şehirlerdeki müze ve sergi sayısıyla karşılaştırılabilecek bir düzeye gelmemiz zaman alacaktır. Bu konuda hep dikkat çektiğimiz husus şudur. Kültür ve sanat sadece bir hobi meselesi değildir, kentin sosyal hayatının, turizm ve ticaretinin gelişmesi için gereklidir. Günümüzde kültür ve sanatın ekonomiye katkısı da göz ardı edilemeyecek boyuttadır." ATSO Başkanı sayın Davut Çetin'in verdiği rakamlar, Antalya Kültürü adına çok sevindirici. İyi ki, Antalya'da bir ATSO var. İyi ki, ATSO'nun "Antalya Kültür Sanat Merkezi" var. İyi ki, bu kültür merkezinde görev yapan mükemmel bir kadro ile birlikte, gönüllü olarak katkı sağlayanlar da var. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.