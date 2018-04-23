Çikolata ve Kahve Festivali başlıyor

Antalya
, 28 ve 29 Nisan'da Çikolata ve Kahve Festivali'ne ev sahipliği yapacak. İstanbul, İzmir ve Ankara'da büyük ilgi gören çikolata ve kahve temalı etkinlikler Antalya
'da ilk kez yapılacak. Festival boyunca ziyaretçileri oldukça ilginç etkinlikler bekliyor. Çikolata ve kahve dünyasından ünlü şef ve baristaların katılacağı festivale ilk yılda yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Evde çikolata yapım tekniklerinden 3'üncü nesil kahve demleme stillerine kadar birçok konuda atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak festivalde, barista şovları, pasta ve çikolata şeflerinin özel yapım ürünlerinin sunumu da gerçekleşecek.