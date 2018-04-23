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Engelliler artık üretip kazanıyor

Bugüne kadar 30 engelliye istihdam sağlayan Engelli Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Vakfı, daha fazla engelliye iş imkanı sağlamak için kolları sıvadı

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Engelliler artık üretip kazanıyor
Engelli Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Vakfı engelli bireylerin hayata dahil olması için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Vakfın Antalya Şube Başkanı Gülcan Ay, engelli bireylerin hem mesleki eğitim alabileceği, hem el emeği ürünlerini sergileyip satabileceği bir Farkındalık Atölyesi kurmak için kolları sıvadıklarını açıkladı. Farkındalık Atölyesi için sponsor bulduklarını, atölyenin yerini de Kepez Belediyesi'nin sağlayacağını anlattı.

4 ALANDA EĞİTİM VERİLİYOR
Farkındalık Atölyesi'nde dikiş, seramik, mutfak ve el sanatları olmak üzere 4 alanda eğitim verileceğini belirten Gülcan Ay, "Engelli bireylerin sos- yal hayata dahil olmasının en önemli yolu, çocukların çalışarak yeteneklerini ortaya çıkarması. Vakıfta şuan için 24 engelli kurs alıyor. Farkındalık Atölyesi ile kapasitemizi çok daha artıracağız. Daha fazla engelli bireyin hayatına dokunacağız" diye konuştu.

MEHTER TAKIMI KURULDU
Gülvan Ay, vakıfta eğitim gören 30 engellinin istihdam edildiği gururla açıkladı. Ay, "İşe yerleşmiş çocuklarımız izin günlerinde vakfa gelerek mehter kursuna katılıyor. Farklı etkinliklerde gösteri yapıyorlar" diye konuştu.
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Engelliler artık üretip kazanıyor
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