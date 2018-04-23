Kahraman şoförlere teşekküre gitti

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde bindiği halk otobüsünde fenalaşıp yere düşen, dili boğazına kaçan ve iki şoförün duyarlılığı sayesinde ölümden dönen Ayşen Karadeniz, kurtarıcıları ile bir araya geldi. Kendisini kurtaran şoförlere teşekkür eden Karadeniz, minnet borcu olduğunu söyledi. EKRANDAN GÖRMÜŞ Antalya
'nın Manavgat ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yayla ve Kavaklı mahalleleri arasında çalışan 07 J 2141 plakalı denetimli özel halk otobüsünün şoförü Muhammet İnal, yolculardan Ayşen Karadeniz'in fenalık geçirdiğini fark etti. Baygınlık geçiren Karadeniz'i hastaneye yetiştirmeye çalışan İnal'a aynı güzergahta ilerleyen diğer otobüs şoförü Mustafa Güngör korna çalarak yol açtı. Hastaneye gelindiğinde otobüse binen ve daha önce ambulans şoförlüğü yaptığı için ilk yardım bilgisi bulunan şoför Güngör, Karadeniz'e müdahalede bulundu. Güngör tarafından boğazından dili çıkartılan ve nefes alması sağlanan talihsiz kadın, daha sonra hastanede tedavi altına alındı. AYNI GÜN TABURCU EDİLDİ
Yolcunun rahatsızlanması, yaşanan telaş, müdahale edilmesi ve otobüsle hastaneye götürülmesi otobüsün güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Karadeniz, aynı gün hastaneden taburcu edildi. Talihsiz kadının fenalaşmasının ve koltuktan yere düşmesinin psikolojik rahatsızlığından kaynaklandığı belirtildi. Manavgatlı 50 yaşındaki ev kadını Ayşen Karadeniz ile otobüste müdahalede bulunan şoför Mustafa Güngör önceki gün bir araya geldi. Karedeniz, kurtarıcısı olan şoförlere teşekkür etmeye geldiğini ifade etti. Duyarlılıklarından dolayı iki otobüs şoförüne de teşekkür eden Karadeniz, "Psikolojik rahatsızlığımdan dolayı ara sıra fenalık geçiriyordum. O gün de doktora gidiyordum Bir süre sonra ağırlık bastı, ter boşaldı, fenalaştım. Yere düşmüşüm, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sağ olsun şoför arkadaşlarımız örnek davranış göstererek hayatımı kurtarmışlar. Kendilerine minnet borçluyum. Yolculara da çok teşekkür ediyorum" dedi. OLAY ANINI ANLATTI
Otobüs şoförü Muhammet İnal, güvenlik kamerası ekranından bir kadının aniden yere yığıldığını gördüğünü söyledi. İnal, "Nefes alamadığını, morarmaya başladığını fark ettim. Hemen 112'yi aradım. Durumun kötüye gittiğini görünce Manavgat Devlet Hastanesi'ne yöneldim. Acil Servis'in önüne geldiğimde doktorların meşgul olduğu bir süre beklemem gerektiğini söylediler. Arkamdan acil servise gelen Mustafa Güngör isimli otobüsü şoförü arkadaşım kadının durumunu görünce hemen elini ağzına soktu ve kadının boğazına kaçan dilini çıkardı. Kadın yeniden nefes almaya başladı. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi. Güngör ise daha önce ambulans şoförlüğü yaptığı için ilk yardım bilsi olduğunu ve bir can kurtardığı içir çok mutlu olduğunu vurguladı. İKİ SÜRÜCÜYE DE ÖDÜL VERİLECEK
Manavgat Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Ali Çenesiz de, duyarlılıklarından dolayı her iki şoförü de ödüllendireceklerini söyledi. Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal ise, her iki şoförü de kutladığını belirterek "Arkadaşlarımızı Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllendireceğiz. Bu olay ilk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Şoförler Odası olarak Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile görüşmek suretiyle başta toplu taşıma aracı kullanan üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimize yönelik ilk yardım eğitimi düzenleyeceğiz" dedi.