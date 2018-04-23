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Kahvaltı keyfi ölümle bitti

’da otomobiliyle kahvaltıya giderken yapan 3 arkadaştan 1’i öldü, 2’si yaralandı. 6 saat haber alınamayan gençler sinyalinden bulunabildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Kahvaltı keyfi ölümle bitti
Antalya'da kahvaltı yapmaya giden gençlerin içerisinde olduğu otomobil uçuruma yuvarlandı. da takla atarak yuvarlanan araçtan fırlayan bir genç hayatını kaybetti, 2 genç ise aracın altında sıkıştı. 6 saat boyunca kendilerinden haber alınamayan gençler, kiralık aracın sinyalinden bulunarak hastaneye kaldırıldı.

KAHVALTIYA GİDİYORLARDI
Kaza, saat 06.45 sıralarında Konyaaltı 'ndeki Altınyaka yolu üzerinde meydana geldi. Araç kiralama firması işleten babasının ofisinden 07 ECZ 31 plakalı kiralık aracı alan Alparslan Bilik (23), sabah erken saatlerde (21) ve Ümit Şahin (22) ile birlikte bir arkadaşlarını 'na bıraktı. Ardından kahvaltı yapmak için Çakırlar Mahallesi'ne yönelen sürücü Bilik, Altınyaka yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayarak 50 metrelik yükseklikten aşağıya yuvarlanan araçtaki Abdurahman Rüzgar araçtan fırladı. Rüzgar olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Bilik ile Şahin ise aracın altında sıkıştı.

GPRS SİNYALİ
Kaza sonrası ailelerin çocuklarına ulaşamaması üzerine aracın en son nerede olduğu, araç kiralama firmasından tespit edildi. Durumdan şüphelenen aile, polise haber verdi. Olaydan yaklaşık 6 saat sonra olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, gençlerin araç altında sıkıştığını tespit etti. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ve UMKE ekipleri çağrıldı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı gençleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Akdeniz Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Abdurahman Rüzgar'ın cenazesi bulunduğu yerden itfaiye tarafından alındı.
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Kahvaltı keyfi ölümle bitti
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