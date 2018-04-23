Liseye göz yaşartan açılış

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur
'un Bucak ilçesinde Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı şehidinin adı verilen Şehit Muhittin Talha Çalışkan
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışını yaptı. DUYGU DOLU KONUŞMA Bakan Yılmaz
, "Okulumuza şehit Muhittin Talha Çalışkan kardeşimizin ismini verdik. Bu vatanın sahipleri olan kardeşlerimize olan borcumuzu ancak ve ancak onların uğranı can verdikleri değerleri daha güçlendirerek ödeyebiliriz. 500 veya bin nüfuslu yerlerde şehit cenazelerine 5-6 bin kişi katılıyor. 2 adım daha atsa okula girebilecek çocuk, İstiklal Marşı'nı duyunca yağmurun altında yerinde çakılıp kalıyor. Bunu hangi güç yaptırabilir? 15 Temmuz'u görenler, bu ülkede değerler eğitimi verildiğinden şüphe edemezler" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, konuşmaları esnasında duygu dolu anlar yaşayarak, zaman zaman durakladı. ŞEHİDE DUA ETTİLER
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler okulun giriş katında bulunan Zeytin Dalı Harekatı Şehidi Muhittin Talha Çalışkan'ın fotoğrafı ve özgeçmişinin bulunduğu alanda şehit ailesiyle sohbet etti.