Minik öğrencilerin sevgi yürüyüşü

BUGÜN NELER OLDU

AkdenizÜniversitesi 75'inci Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli gösterilerle yürüyüş gerçekleştirdi. Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ellerindeki davul ve zillerle ritim tutarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kreş Müdürü Özlem Kaştan, "Kendi çocukluğumuzda olduğu gibi onlara bu duyguyu ve heyecanı yaşatmak istedik. Çocuklarımızın üzerinde yürüdüğü yolun adı gibi sevgi, barış ve huzur dolu bir yaşam sürmelerini istiyoruz" dedi.