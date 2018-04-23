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Antalya’nın dünya birinciliği

Giriş Tarihi: 23.4.2018
THK Antalya’nın dünya birinciliği
Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi, Dünya Havacı Kadınlar Haftası içinde yaptığı etkinlikleri ve en fazla etkinlik yapan ülke kategorisindeki dünya birinciliğini kutladı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Antalya Şube Başkanı Vasıf Yüceliş, dünya birinciliğine giden yolu özetlerken İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan, eğitimde ve hayatın her alanında fırsat eşitliğinin önemini anlattı. Konuşmaların ardından dünya birinciliğine getiren etkinliğe katılan öğretmenlere belgeleri verildi.
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THK Antalya’nın dünya birinciliği
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