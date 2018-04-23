THK Antalya’nın dünya birinciliği

Türk Hava Kurumu Antalya
Şubesi, Dünya Havacı Kadınlar Haftası içinde yaptığı etkinlikleri ve en fazla etkinlik yapan ülke kategorisindeki dünya birinciliğini kutladı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan THK
Antalya Şube Başkanı Vasıf Yüceliş, dünya birinciliğine giden yolu özetlerken İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan, eğitimde ve hayatın her alanında fırsat eşitliğinin önemini anlattı. Konuşmaların ardından dünya birinciliğine getiren etkinliğe katılan öğretmenlere belgeleri verildi.