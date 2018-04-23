Turizm kentine hiç yakışmıyor

Antalya
'da
mekan takımı diye tabir edilen kişiler, gündüz vakti şehrin en işlek noktalarında alkol alarak sızıyor. Cumhuriyet Meydanı
'nda alkol alarak saatlerce bankta sızan kişi SABAH Akdeniz
objektifine takıldı. Şehre gelen turist
kafilelerinin uğrak yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan tablo görenleri şaşırttı. Gündüz vakti bitirdiği alkol şişesini yere bırakan kişi, sızdığı bankı saatlerce işgal etti. Bazı kişiler sözlü olarak tepki gösterse bile, sızıp kalan kişi istifini bozmadan uyumaya devam etti. ANTALYA İMAJI ZEDELENİYOR Turizm
sezonun açılmasıyla milyonlarca turist şehre gelmeye başlarken, rahatsızlık verici manzaraların yaşanması imajı zedeliyor. Özellikle turist kafilelerinin iniş yeri olan Cumhuriyet Meydanı'nda turistler gördükleri tablo karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar ise "Turizm kentine yakışmıyor" yorumunu yaptı.