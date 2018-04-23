Türk-Rus zirvesi

Türkiye
ve Rusya
ilişkileri 26 Nisan'da Antalya
'da SABAH Gazetesi'nin ana medya sponsorluğunda düzenlenecek Yükselen Avrasya'da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Konferansı'nda tartışılacak. Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) 2010'dan beri İstanbul
'da düzenlediği Boğaziçi Zirvesi'ne bu yıl Antalya
Zirvesi de ilave edildi. Zirvede, 2019 için ilan edilen Türk-Rus İlişkileri Yılı'nın ilk ayağını oluşturmak hedefliyor. Konferansın açılış konuşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Siyasetçi ve bilim adamı Sergey Baburin Nikolayeviç ve Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Ahmet Berat Çonkar yapacak. ÖNEMLİ TANITIM FIRSATI
UIP Kurucusu Cengiz Özgencil, siyaset alanının önemli isimlerinin yanı sıra, Rusya iş dünyasının 25 üst düzey yönetici ve oligarkların da konuşmacılar arasında yer aldığını açıkladı. Menderes Türel, "Antalya'ya gelecek Rus işadamlarına öncelikle Antalya'da fakat tüm Türkiye genelinde özellikle turizm
, ticaret ve sanayi alanındaki yatırım fırsatlarını ve Türk işadamları ile ortaklık kurma olanaklarını tanıtabileceğiz" dedi. Türel, Antalya'nın Ruslar için hem turizm, hem de ikinci konutta farklı bir yeri olduğunu hatırlatarak, zirvenin gelenekselleşerek her yıl Mart-Nisan aylarında gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.