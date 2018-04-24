24 Haziran’da omuz omuza

AK Parti Antalya
Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu, Kepez ilçesinde bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel kurula katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
, "İnşallah 24 Haziran seçimlerine ilişkin birlikte omuz omuza, daha fazla kadının daha seçilebilir sıralarda yer alması için irademizi ortaya koyacağız. Bu işin hep beraber takipçisi olacağız" dedi. ZAFERLER TESADÜF DEĞİL
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara her zaman güvendiğini, onlarla birlikte yol yürüdüğünü, tüm seçim zaferlerinde kadınların emeğinin olduğunu her defasında vurguladığını belirten Sarıeroğlu, "Partimizde kadınlar siyasetin objesi değil, tamamen öznesi şeklinde" diye konuştu. Sarıeroğlu, 81 milyon vatandaşın hayatına dokunan hizmetler yaptıklarını anlatarak, 2002 yılında kamuda 5 bin 777 engelli istihdam edilirken, bugün kamuda 55 bin engellinin istihdamının sağlandığını dile getirdi. Kadınlarla ilgili devrim niteliğinde adımlar atıldığını ifade eden Sarıeroğlu, "İnşallah 24 Haziran seçimlerine ilişkin birlikte omuz omuza daha fazla kadının daha seçilebilir sıralarda yer alması için irademizi ortaya koyacağız. Bu işin hep beraber takipçisi olacağız" dedi. YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel seçime 2 ay kaldığını ve bu süreçte çok çalışmak gerektiğini söyledi. AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise "Aç kaldılar, uykusuz kaldılar yeri geldi kocalarıyla kavga ettiler ama dava için çalışmaya devam ettiler" diye konuştu. AK Parti Antalya Kadın Kolları'nın 5. Olağan Kongresi'nde Tülay Beşkonak Özçay görevi devraldı.