Batı Akdeniz’de bayram coşkusu

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı
, tüm yurtta olduğu gibi, Batı Akdeniz'de de coşkuyla kutlandı. Antalya
, Isparta, Burdur
ve ilçeleri ile Muğla
'nın Fethiye ilçesinde çeşitli bayram etkinlikleri düzenlendi. ANTALYA KUTLAMALARI Antalya
'daki etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı
'nda başladı, Karaalioğlu Parkı'nda devam etti. Kutlamalara Vali Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra, vatandaşlar katıldı. SEVGİ ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR
Çocukların gerçekleştirdiği dans ve gösteriler ilgiyle izlendi. Tören sonunda çocukların oluşturduğu sevgi zincirine protokol de dahil oldu. Vali Münir Karaloğlu başta olmak üzere Başkan Türel ve Piyade Albay Savran sevgi zincirinde çocukların ellerini tutarak yer aldı. RUS ÇOCUKLAR DA İZLEDİ
Antalya'da yaşayan Rus aileler de çocuklarının yüzlerini ay yıldız ile boyayarak törene getirdi. Rus çocuklar, Türk arkadaşları ile birlikte tüm dünya çocuklarına armağan edilen bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. SERİK
SERİK'TEKİ kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Ardından 23 Nisan etkinliği Tekeli İlkokulu'nda devam etti. Çeşitli okulların öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasıyla tören sona erdi. MANAVGAT
MANAVGAT'TA yapılan etkinliklerde öğrencilerin okuduğu şiirlerle halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ALANYA
ALANYA'DAKİ kutlamalara kardeş şehirlerden gelen yabancı öğrenciler de katıldı. Kutlamalar, 'Uluslarası 23 Nisan Festivali' ile birleşti. Bir hafta sürecek olan festivalin açılışı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. KORKUTELİ
KORKUTELİ'NDEKİ törenler, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler Türk bayrağıyla gösteri yaptı. FİNİKE
FİNİKE'DE Yunuslu Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan kutlama programı 100'üncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve halk oyunları gösterileri yapıldı. ISPARTA
ISPARTA'DAKİ kutlamalarda Vali Şehmus Günaydın, makamını 9 yaşındaki Zeynep Elif Arabalı'ya bıraktı. Çocuk Vali, Milli Eğitim Müdürü, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürünü arayarak okulu için yapılmasını istediği konuların talimatlarını verdi. FETHİYE
FETHİYE'DEKİ kutlamaların merkezi Beşkaza Meydanı oldu. Atatürk Anıtı önünde yapılan törenlere yurt dışından gelen bir grup öğrenci de katıldı. Ölüdeniz İlkokulu halk oyunları ekibinin yaptığı gösteri de beğeni ile izlendi. BURDUR
BURDUR'DA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın çelenk sunmasıyla başladı. Bahçelievler İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Didem Turgut ve Uğur Kayra Türkay, Vali Şerif Yılmaz'ın koltuğuna oturdu.