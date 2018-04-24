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Cangarlar’da çocuk sesleri yankılandı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Cangarlar’da çocuk sesleri yankılandı
Antalya'NIN Muratpaşa ilçesindeki Hanım Ömer Çağıran İlköğretim Okulu 3-F sınıfı öğrencileri, Hyundai Cangarlar Otomotiv Plaza'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında neşeli etkinliklere konuk oldu.

GELECEK HAYALLERİNDE
'23 Nisan'da Oyuncağını Paylaş Mutluluğa Ortak Ol' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Hyundai Cangarlar Otomotiv Satış Müdürü Hüseyin Kınalı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Gelecek onların hayalleri ve umutlarıyla şekillenecek. Plazada gerçekleştirdiğimiz etkinlikle onların hayallerini tuvallere aktarmalarını sağladık. Bu etkinlik kapsamında, otomobiller arasında geleceğin teknolojisini gözlerinde canlandırmalarını istedik" dedi.
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Cangarlar’da çocuk sesleri yankılandı
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