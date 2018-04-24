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Diş hekimliği 10 kat büyüyecek AÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’nin en büyüklerinden biri olma yolunda. Yeni hizmet binası ile günde 400 kişiye hizmet verilecek

Giriş Tarihi: 24.4.2018