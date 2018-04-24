Diş hekimliği 10 kat büyüyecek

Akdeniz Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi 'kabuğunu' kırıyor. 2012'de eğitim vermeye başlayan ve 2 bin 500 metrekare alanda 8 klinikte diş tedavi hizmeti sunan Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına geçmek için gün sayıyor. 2018 yılı sonlarında açılması planlanan 24 bin metrekare kapalı alana kurulacak yeni hizmet binası ile fakülte 10 kat büyüyecek. 400 BİN DİŞ TEDAVİSİ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, klinikler açıldığından bugüne kadar toplam 1 milyonun üstünde tedavi işlemi yapıldığını vurgulayan Er, "Sadece diş tedavisi hizmeti sayısı 400 bini aştı. Yeni bina ile hasta koltuğu sayısı 88'den 210'a çıkacak. Günde yaklaşık 400 hastaya tedavi hizmeti verilebilecek. Artık akşam saat 20.00'ye kadar tedavi hizmeti sunulacak. Bu Türkiye'de bir ilk olacak" dedi. 3 ÜLKEDEN MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ
İLK mezunlarını 2017'de verdiklerini hatırlatan Er, "Bugün 23'ü yabancı olmak üzere 378 lisans öğrencimiz ve uzmanlık ve doktora yapan yaklaşık 90 öğrencimiz var" diye konuştu. Fakültede öğretim elemanı sayısının 100'ü aştığını açıklayan Er, "Kadromuzda Rusya, Almanya ve Finlandiya'dan yabancı uyruklu uzman doktorlar ve misafir öğretim üyeleri de bulunuyor" ifadelerini kullandı. SAĞLIK TURİZMİ
Dekan Kürşat Er, diğer illerden ve yurt dışından gelen hastaların da olduğunu hatırlatarak özellikle Arap ülkeleri ve Uzakdoğu'dan talep beklediklerinin belirtti. Er, Yurtdışı ile internet üzerinden İngilizce, Almanca, Rusça ve Çince yayın yaptıklarını sözlerine ekledi. Yeni fakülte binasıyla ilgili bilgi veren Er, "Türkiye'nin en büyük diş hekimliği fakültelerinden biri olacak. Ayrıca, engelli, geriatri, dudak-damak yarığı klinikleri gibi özellikli klinikler de oluşturulacak" diye konuştu.