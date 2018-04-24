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Hainlik Yörüklerin kitabında yazmaz

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Hainlik Yörüklerin kitabında yazmaz
'DE Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yörüklerle ilgili sözlerine Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'ten cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun, "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözlerini eleştiren Enç, "Yörükler asla vatanını satmamıştır" dedi.

KİTABIMIZDA YAZMAZ
Atatürk'ün "Arkadaşlar, gidip Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü hatırlatan Enç, "Atatürk'ün bu sözünün ruhunu anlamamış bir kişinin çıkıp Osmanlı'ya laf etmesini bir Yörük kadını olarak asla affetmiyorum" diye konuştu.
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Hainlik Yörüklerin kitabında yazmaz
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