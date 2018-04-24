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Kaş’ta okulun eksik malzemesi için kermes

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Kaş’ta okulun eksik malzemesi için kermes
Antalya'NIN Kaş ilçesindeki Ağullu Mahallesi Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez Ortaokulu'nun eksiklerinin giderilmesi için kermesi düzenlendi. Öğrencilerin anneleri katmer yapıp satarken yine evlerinde hazırladıkları sarma, keşkek, tatlı, köfte, pilav ve ayran da satışa sunuldu. Ağullu Şehit Ali Boşgelmez Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Necati Talay, "Kaşlılar kermesimize büyük ilgi gösterdi. Sağladığımız gelirle, okulun sorunlarını çözerek, eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağız" dedi.
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Kaş’ta okulun eksik malzemesi için kermes
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