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Nazar boncuklu açılış

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Nazar boncuklu açılış
Antalya'NIN Döşemealtı ilçesinde iki genç diş hekimi tarafından hizmete açılan ağız ve diş sağlığı polikliniğinin kurdelesini 'nın önemli isimleri gerçekleştirdi. Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Nurettin Tursun'un kızı Funda Tursun ile yeğeni Yılmaz çalışkan'ın sahibi olduğu polikliniğin açılışına katılım çok yoğundu

TÜREL'İN HEDİYESİ
Bahçeyaka Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan polikliniğin açılışına Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı , siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel açılışın anısına Funda Tursun ve Yılmaz Çalışkan'a nazar boncuğu hediye etti.
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Nazar boncuklu açılış
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