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Psikolojiye iyi gelecek

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Psikolojiye iyi gelecek
Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın eşi Uzman Klinik Psikolog Sibel Dinç Çalışkan tarafından kurulan 'Psikoloji Klinik Psikoloji Enstitüsü'nün açılışı yapıldı. Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş ve çok sayıda davetli açılışa katıldı. Açılışta Milletvekili Enç, Antalya'nın yeni bir merkez kazandığını söyledi. Milletvekili Enç, "Umarım Antalya'da güzel işler yaparsınız" dedi.
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Psikolojiye iyi gelecek
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