Psikolojiye iyi gelecek

Antalya
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın eşi Uzman Klinik Psikolog Sibel Dinç Çalışkan tarafından kurulan 'Psikoloji Antalya
Klinik Psikoloji Enstitüsü'nün açılışı yapıldı. AK Parti
Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş ve çok sayıda davetli açılışa katıldı. Açılışta Milletvekili Enç, Antalya'nın yeni bir merkez kazandığını söyledi. Milletvekili Enç, "Umarım Antalya'da güzel işler yaparsınız" dedi.