2 günde 3 genç kaza kurbanı

Antalya
'NIN Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde beton mikserinin motosiklete çarpması sonucu Abdülkadir Bolat hayatını kaybetti. Ara sokakta seyir halindeki beton mikseri, garsonluk yapan Bolat'ın kullandığı motosiklete çarpınca yola savurdou. Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte Antalya
'da son 2 günde yaşları 19 ile 24 arası 3 genç trafik kazasında hayatlarını kaybetti. İki gencin motosiklet kullanıcısı olması dikkat çekti. 2 GÜNDE 3 CAN GİTTİ
İlk kaza kahvaltı yapmaya giden gençlerin içinde bulunduğu otomobilin 50 metrelik uçuruma yuvarlanmasıyla yaşanmıştı. Kazada, Abdurrahman Rüzgar (21) olay yerinde hayatını kaybederken Alparslan Bilik (23) ve Ümit Şahin (22) ise ağır yaralandı. Antalya'da meydana gelen ikinci kaza ise önceki gün sabah Aksu ilçesinde Havaalanı- Kundu yolunda yaşanmıştı. Medine Seda Kurt'un kullandığı otomobil Burhan Çiftçi'nin (24) kullandığı motosiklete arkadan çarpmış, motosiklet sürücüsü Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetmişti.