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AK Partili gençlerden ‘Bizimle kal’ çağrısı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
AK Partili gençlerden ‘Bizimle kal’ çağrısı
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları öncülüğünde, 'Kaskını Tak Bizimle Kal' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, vatandaşlara kask takmanın önemini anlatan broşürler dağıtılarak, başta kask olmak üzere koruyucu motosiklet ekipmanlarının önemi anlatıldı.

HASSAS DAVRANIN
AK Parti Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, "Manavgat'ta birçok ölümlü motosiklet kazası yaşanıyor. Maalesef çoğu 18 yaş altı çocuklarımız. Bir farkındalık oluşturmaya karar verdik. Aileler ve polis bu konuda daha hassas davranmalı" dedi.
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AK Partili gençlerden ‘Bizimle kal’ çağrısı
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