Almanya hayali Antalya’da bitti

ALMANYA'YA gitme hayaliyle Antalya
'ya getirilen Suriyeli 42 göçmen, polisin operasyonuyla yakalandı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Gaziantep, Kilis, Mersin, Adana ve İstanbul'dan Antalya
'ya getirilen ve Kaş ilçesine doğru yola çıkartılan 42 Suriyeliyi yakaladı. Bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalışan ve kişi başı 5 bin dolar aldığı belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı. 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 42 Suriyelinin ise getirildikleri illere gönderileceği belirtildi.