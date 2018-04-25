Biri bulundu diğeri kayıp

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde Cuma günü kaybolan 14 yaşındaki Dilek Sevinç
ormanda bulunurken, Gündoğmuş ilçesinde 75 yaşındaki Hasan Karaöz 11 gündür aranıyor. Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sıralarında Beşkonak Altınkaya mahallesindeki evlerinden ayrılan ve 2 gece kendisinden haber alınamayan Sevinç, mahallelerine yaklaşık 15 kilometre mesafede dağda keçi otlatan bir çoban tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Dilek Sevinç, evden ayrıldıktan sonra yolunu kaybettiğini, 2 geceyi dağda geçirdiğini söyledi. 11 GÜNDÜR KAYIP Antalya
'nın Gündoğmuş ilçesi Kalecik Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 75 yaşındaki Hasan Karaöz'den ise 14 Nisan Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Eşi Ayşe Karaöz, kocasının keçileri otlattıktan sonra eve geldiğini, dışarıya çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi. Yaklaşık bir haftadır, bölgede Akseki'den gelen komandolar, AFAD
ekipleri, mahalle sakinleri ve Jandarma arama köpekleri Karaöz'ü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.