Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Biri bulundu diğeri kayıp

Biri bulundu diğeri kayıp

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Biri bulundu diğeri kayıp
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cuma günü kaybolan 14 yaşındaki ormanda bulunurken, Gündoğmuş ilçesinde 75 yaşındaki Hasan Karaöz 11 gündür aranıyor. Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sıralarında Beşkonak Altınkaya mahallesindeki evlerinden ayrılan ve 2 gece kendisinden haber alınamayan Sevinç, mahallelerine yaklaşık 15 kilometre mesafede dağda keçi otlatan bir çoban tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Dilek Sevinç, evden ayrıldıktan sonra yolunu kaybettiğini, 2 geceyi dağda geçirdiğini söyledi.

11 GÜNDÜR KAYIP
'nın Gündoğmuş ilçesi Kalecik Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 75 yaşındaki Hasan Karaöz'den ise 14 Nisan Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Eşi Ayşe Karaöz, kocasının keçileri otlattıktan sonra eve geldiğini, dışarıya çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi. Yaklaşık bir haftadır, bölgede Akseki'den gelen komandolar, ekipleri, mahalle sakinleri ve Jandarma arama köpekleri Karaöz'ü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Biri bulundu diğeri kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN