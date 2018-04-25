Çakırlar’a modern klinik

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Konyaaltı'nda iki kliniği bulunan diş hekimleri Binnur Yiğitbaşı ve Gülperi Kestane, kırsal bölgeye de hizmet götürebilmek için üçüncü kliniklerini Çakırlar bölgesinde açtı. Kliniğin açılışına Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Durali Kolpak ve AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Rıfat Durukan da katıldı.Binnur Yiğitbaşı, klinikte implanttan diş teline, protezden gülüş tasarımına kadar her türlü hizmeti vereceklerini belirterek, "Konyaaltı'ndaki kliniğimizle aynı özellikleri taşıyan modern bir klinik açıyoruz. Merkezde klinik sayısı çok. Ancak ilçelerde, özellikle de kırsal mahallelerde bu alanda bir eksiklik var. Vatandaşın ayağına hizmeti götürmek amacıyla kliniğimizi açtık" dedi.