Çayır şenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Ata sporumuz yağlı güreşte heyecan başladı. Bütün bir kış sezonu boyunca hazırlıklarını sürdüren pehlivanlar çayıra çıktı ve birbirleriyle giriştikleri kıran kırana mücadelelerle zorlu olduğu kadar çekişmeli ve keyifli bir güreş sezonu geçirileceğinin işaretini verdi.Sezon geçtiğimiz hafta Demre güreşleri ile başladı. Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu himayelerinde yapılan güreşlerde 51'i başpehlivan olmak üzere toplam 760 pehlivan kol bağladı. 2017 Kırkpınar Başpehlivanı Elmalı Akçaylı İsmail Balaban, sırasıyla Emre Erkal, Mustafa Batu, Ünal Karaman , Salih Erinç ve Orhan Okulu'yu yenerek finale yükseldi. Balaban finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Kocaeli Kandıralı Faruk Akkoyun'u yenerek birinci oldu. Orhan Okulu ve Fatih Atlı da üçüncü oldu.İddialı başpehlivanlardan Hamza Köseoğlu kırmızı kart gördü. Köseoğlu iki hafta güreşlerden men edildi. Seyircinin güreşlere hasret kaldığı dikkatten kaçmadı. Ağalık ihalesini ise, geçen yılın ağası da olan Mustafa Tural, 100 bin lira vererek kazandı.Güreşlerde minik 1'de Salih Can Topçu, minik 2'de Mustafa Ali Yalçın, teşvik 1'de İsmet Can Kızıltaş, teşvik 2'de Serhat Atalay, tozkoparanda Görkem Yasin Şefik, ayakta Mustafa Ali Çıldan, deste küçük boyda Celal Bayar Çilenger, deste orta boyda Osman Kan, deste büyük boyda Tufan Güzel, küçük orta küçük boyda Uğur Destekoğlu, küçük orta büyük boyda Hasan Can Güzeller, büyük ortada Mustafa Taş birinci oldu. Başaltında birinciliği Sinan Kaya, ikinciliği Hasan Güzeller, üçüncülüğü de Şahin Bilici ve Mustafa Yenisancak aldı.