Finike hasret kalmış

Geçen sene referanduma denk geldiği için yapılamayan Finike güreşlerinin bu yıl üçüncüsü Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu himayelerinde gerçekleşti. Antalya
seyircisinin tribünleri tıklım tıklım doldurduğu, bırakın oturacak yeri ayakta güreş izlenecek yerin zor bulunması Finikelilerin güreşlere ne kadar hasret kaldığını apaçık gösterdi. 53'ü başpehlivan olmak üzere toplam 743 pehlivanın olması nefessiz bir güreş zevki sundu. NEFES KESTİ
2015 Kırkpınar Başpehlivanı Döşemealtı Belediyesi güreşçisi Kumlucalı Orhan Okulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Samsun Tekkeköylü Salih Erinç'i yenerek birinci oldu. Finale çıkamayan Ali Gürbüz
ve İsmail Balaban
üçüncü oldu. Güreşlerde, özellikle ezeli rakipler Orhan Okulu ile Ali Gürbüz'ün kıran kırana mücadelesi; göğüs çaprazı, budama ve keçi dikmesi gibi yağlı güreş oyunlarını sergilemeleri seyircide müthiş bir heyecan uyandırdı. Üç yıldır güreş ağalığı yapan Muzaffer Kemençe'ye Altın Kemer
takılırken güreşlerin yeni ağası yapılan ihale sonucunda 140 bin lirayla işadamı Yücel Aytekin oldu. EŞİ OLMAYAN BİR KÜLTÜR
Güreşleri izleyen AK Parti Antalya
Milletvekili Atay Uslu, "Futbolda seyirci maçı 90 dakika izliyor. Yağlı güreşi ise sabah 08.30'dan akşam 20.30'a kadar izliyor. Böyle seyirci ve kültür dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.