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Karpuzda sezon bereketli başladı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Karpuzda sezon bereketli başladı
Yaz mevsiminde sofraların olmazsa olmazı karpuzda ilk hasat Antalya'nın Serik ilçesinde seralarda başladı. Ocak ayının ortalarında örtü altında ekilen karpuzlar nisan ayının 13'ünden itibaren hasat edilmeye başlandı. Hasadın 30 Mayıs'a kadar süreceği belirtilirken, 'da yıllık karpuz üretimi ortalama 450 bin ton olarak tahmin ediliyor. Üretici şu anda karpuzu kilogramı 2-2,5 liradan tüccarlara satıyor. Bir karpuzun ortalama ağırlığı 5-10 kilogram arasında değişiyor.

FİYATLAR İYİ GİDİYOR
Antalya'nın Serik ilçesinde 12 dekar serası bulunan , "Domates, kabak, patlıcan gibi ürünlerin maliyeti çok yüksek. Karpuzun hem maliyeti düşük hem de getirisi yüksek. Bu nedenle ikinci ürün olarak serama karpuz ekiyorum. Seralarımdan günlük 15-20 ton karpuz toplanıyor. Hal fiyatları bugünlerde kilogramda 2-2,5 lira, fiyatlardan şu anda çok memnunuz" diye konuştu.
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Karpuzda sezon bereketli başladı
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