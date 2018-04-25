Kavşaklar tutuldu

Antalya
'da havaların ısınmasıyla birlikte bir taraftan turizm sezonu başlarken, diğer taraftan da dilenci sezonu açıldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla yoğunlaşan manevi duyguları istismar etmek isteyen çok sayıda dilenci Antalya
'da cadde ve kavşakları mesken tutmaya başladı. Bir turizm kentine yakışmayan görüntülerin oluşmasına neden olan dilenci sorununun her geçen gün büyümesi dikkat çekiyor. CAM SİLİCİ TEHLİKESİ
Özellikle trafiğin en yoğun olduğu saatlerde sürücüleri taciz eden duygu simsarları para vermeyen sürücülere tepki gösteriyor. Trafiği aksatan dilencilerin tacizinden kurtulmak isteyen sürücüler araç camlarını kapatmak zorunda kalıyor. Dilencilerle birlikte trafik ışıklarında cam siliciler de boy göstermeye başladı. Zaman zaman ellerinde su ve bezle camları silme bahanesiyle para isteyenler ise amacına ulaşamayınca tehditler savuruyor. Şehir merkezindeki cami önlerini mesken tutan dilenciler ise yanlarında getirdikleri çocuklarla duygu sömürücülüğü yapıyor. DEĞİŞMELİ
Dilenci sorununun en büyük şikayetçisi olan vatandaşın acıma duyguları ile yaptıkları yardımların sorunun da devam etmesine neden olduğu belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, vatandaşların verdikleri her sadaka ile dilencilik sorununun devamına neden olduklarını vurguladı. Zabıta Dairesi yetkilileri, dilenci sorununun sadece denetlemelerle önlemeyeceğini, halkın yaklaşımının değişmesi gerektiğini söyledi.