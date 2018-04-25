‘Mine anne’ örnek oldu

Antalya
'da Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 49 yaşındaki 2 çocuk annesi Mine Dağdeviren
'in başarısı gençlere örnek oluyor. Bir dönem uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle üniversite hayaline ara vermek zorunda kalan Dağdeviren, 30 yıllık hayali üniversiteyi şimdi birincilikle bitirmeye hazırlanıyor. 7 YIL METAL İŞİ YAPTI Antalya
İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra başörtüsü yasağı nedeniyle üniversiteye gidemediğini söyleyen Dağdeviren, hayalinin peşinden koştuğunu söyledi. Liseden sonra terzilik yaptığını belirten Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 'Mine annesi' Mine Dağdeviren, "Terzilikte kısa sürede ustalaştım. Bir yıl içinde Antalya'nın aranan terzisi oldum. En zor elbiseleri dikip aile bütçesine katkı sağladım. Terzilik sonrası erkek işi olmasına rağmen 7 yıl eski Demirciler Çarşısı'nda eşim Mehmet Fatih Dağdeviren ile birlikte metal işleme dekorasyonu yaptım ve bu işte de erkeklerden daha başarılı oldum" dedi. HAYALİNE KAVUŞTU
Dağdeviren bu süre içinde bir yandan çalışırken çocukları 22 yaşındaki Rabia ve 20 yaşındaki Tayyip'i büyüttüğünü vurguladı. Kızının Antalya Bilim Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu anlatan anne Dağdeviren, "Kızımla birlikte ben de üniversiteye hazırlandım. 30 yıl sonra hayalimi gerçekleştirdim 2014 yılında üniversiteye adımımı attım. İlk kayıt yaptırmaya geldiğimde herkes kızım yaşındaydı. Utandım kayıt yaptıramadım, geri gittim. Daha sonra kayıt yaptırabildim. 4 yıl su gibi akıp gitti" diye konuştu. BİRİNCİLİKLE BİTİRİYOR
Hayalinin peşinden koşan Dağdeviren AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü 4 üzerinden 3.82 puanla birincilikle bitirmeye hazırlanıyor. Dağdeviren, hocaları Doç. Dr. Öznur Aydın, Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Dr. Mehmet Ali Eroğlu
ve Yrd. Doç. Mehmet Sağ'ın kendisine birer arkadaş gibi yardımcı olduklarını söyledi. Sınıf arkadaşları Esengül Yüce ve Doğa Boz ile sergi hazırlığı yapan Dağdeviren, "Sınıf arkadaşlarım kızım yaşında. Onlardan ayrılacağım için üzülüyorum" dedi.